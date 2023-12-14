Атака дронов на территорию РФ была спецоперацией украинской разведки, — СМИ

Украинские разведчики. Фото: Командование ОС ВСУ

Атака беспилотников на территорию РФ в ночь на 14 декабря была спецоперацией украинской разведки. Цели дронов находились в Московской и Калужской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники в украинских спецслужбах.

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Подробности атаки дронов на РФ в ночь на 14 декабря

Отмечается, что целями ГУР МО Украины являлись именно объекты военного назначения на территории этих двух российских областей.

"После последних ударов, которые россияне совершили по Украине, это было хорошее напоминание для них, что у них тоже не будет спокойных ночей", — отметил один из собеседников издания.

Что об этом известно

В ночь на 14 декабря российская ПВО "отбила атаку беспилотников". В РФ заявили, что они якобы улетали на Москву.

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