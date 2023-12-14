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Атака дронов на территорию РФ была спецоперацией украинской разведки, — СМИ

14 декабря 2023 09:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Атака дронов на территорию РФ была спецоперацией украинской разведки, — СМИ
Украинские разведчики. Фото: Командование ОС ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Атака беспилотников на территорию РФ в ночь на 14 декабря была спецоперацией украинской разведки. Цели дронов находились в Московской и Калужской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники в украинских спецслужбах.

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Подробности атаки дронов на РФ в ночь на 14 декабря

Отмечается, что целями ГУР МО Украины являлись именно объекты военного назначения на территории этих двух российских областей.

"После последних ударов, которые россияне совершили по Украине, это было хорошее напоминание для них, что у них тоже не будет спокойных ночей", — отметил один из собеседников издания.

Что об этом известно

В ночь на 14 декабря российская ПВО "отбила атаку беспилотников". В РФ заявили, что они якобы улетали на Москву.

Также мы писали, что партизаны АТЕШ проникли на территорию воинской части Российской гвардии в Москве. Они указали точные координаты части и отсняли ряд полезных материалов для наших военных.

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