У Житомирській області діють аварійні відключення, зникла вода

Атака на Житомирщину — в ОВА повідомили про загиблу, у місті зникла вода
26 серпня 2024 12:09
Ліквідація наслідків атаки. Ілюстративне фото: ДСНС
Російські війська у понеділок, 26 серпня, здійснили масовану атаку на Україну. У Житомирській області внаслідок обстрілу загинула людина.
Про це повідомляє голова ОВА Віталій Бунечко у Telegram.
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"На Житомирщині під час масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, через ранкову ракетну атаку загинула жінка.
Водночас через складну ситуацію в енергосистемі було введено аварійні відключення світла.
"Працюють рятувальники та ремонтні бригади", — додали в ОВА.
Водночас у Житомирводоканалі повідомили, що у місті призупинено водопостачання через ракетну атаку.
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