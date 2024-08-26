У Житомирській області діють аварійні відключення, зникла вода

Ліквідація наслідків атаки. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська у понеділок, 26 серпня, здійснили масовану атаку на Україну. У Житомирській області внаслідок обстрілу загинула людина.

Про це повідомляє голова ОВА Віталій Бунечко у Telegram.

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"На Житомирщині під час масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, через ранкову ракетну атаку загинула жінка.

Водночас через складну ситуацію в енергосистемі було введено аварійні відключення світла.

"Працюють рятувальники та ремонтні бригади", — додали в ОВА.

Скриншот допису Бунечка

Водночас у Житомирводоканалі повідомили, що у місті призупинено водопостачання через ракетну атаку.