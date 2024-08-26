В Житомирской области действуют аварийные отключения, пропала вода

Атака на Житомирщину — в ОВА сообщили о погибшей, в городе пропала вода
Российские войска в понедельник, 26 августа, совершили массированную атаку на Украину. В Житомирской области в результате обстрела погиб человек.
Об этом сообщает глава ОВА Виталий Бунечко в Telegram.
Обстрел Житомирщины 26 августа
"На Житомирщине во время массированной ракетной атаки пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры", —говорится в сообщении.
По предварительным данным, из-за утренней ракетной атаки погибла женщина.
В то же время из-за сложной ситуации в энергосистеме были введены аварийные отключения света.
"Работают спасатели и ремонтные бригады", —добавили в ОВА.
В Житомирводоканале сообщили, что в городе приостановлено водоснабжение из-за ракетной атаки.
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