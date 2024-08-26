В Житомирской области действуют аварийные отключения, пропала вода

Ликвидация последствий атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска в понедельник, 26 августа, совершили массированную атаку на Украину. В Житомирской области в результате обстрела погиб человек.

Об этом сообщает глава ОВА Виталий Бунечко в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Житомирщины 26 августа

"На Житомирщине во время массированной ракетной атаки пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры", —говорится в сообщении.

По предварительным данным, из-за утренней ракетной атаки погибла женщина.

В то же время из-за сложной ситуации в энергосистеме были введены аварийные отключения света.

"Работают спасатели и ремонтные бригады", —добавили в ОВА.

Скриншот сообщения Бунечка

В Житомирводоканале сообщили, что в городе приостановлено водоснабжение из-за ракетной атаки.