Атака на Луцк 26 августа — ГСЧС ликвидировали пожар в поврежденном доме

Попадание в многоквартирный дом в Луцке — спасатели ликвидировали пожар
Спасатели ликвидировали последствия очередной утренней российской атаки в Луцке утром 26 августа. Россияне попали в жилой дом "шахедом".
Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.
Последствия попадания в дом в Луцке
В ГСЧС рассказали, что около 08:30 26 августа произошло попадание в многоквартирный жилой дом на одном из проспектов города в Луцке. В результате один человек погиб, также было повреждено здание и имущество местных жителей.
"Спасатели оперативно ликвидировали последствия горения и разрушений конструкций в квартире. Кроме этого, предоставлена помощь жителям для эвакуации в безопасное место", — говорится в сообщении.
Незадолго в сети начали распространять видео атаки россиян на дом в Луцке.
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