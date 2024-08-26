Атака на Луцк 26 августа — ГСЧС ликвидировали пожар в поврежденном доме

Последствия обстрелов дома в Луцке. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали последствия очередной утренней российской атаки в Луцке утром 26 августа. Россияне попали в жилой дом "шахедом".

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

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В ГСЧС рассказали, что около 08:30 26 августа произошло попадание в многоквартирный жилой дом на одном из проспектов города в Луцке. В результате один человек погиб, также было повреждено здание и имущество местных жителей.

Спасатели тушат пожар в поврежденном доме. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар в поврежденном доме. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар в поврежденном доме. Фото: ГСЧС

"Спасатели оперативно ликвидировали последствия горения и разрушений конструкций в квартире. Кроме этого, предоставлена помощь жителям для эвакуации в безопасное место", — говорится в сообщении.

Незадолго в сети начали распространять видео атаки россиян на дом в Луцке.