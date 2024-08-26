Атака на Луцьк 26 серпня — ДСНС ліквідували пожежу в пошкодженому будинку

Наслідки обстрілу будинку у Луцьку. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували наслідки чергової ранкової російської атаки у Луцьку вранці 26 серпня. Росіяни влучили у житловий будинок "шахедом".

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.

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Наслідки влучання у будинок в Луцьку

У ДСНС розповіли, що близько 08:30 26 серпня сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок на одному з проспектів міста в Луцьку. Внаслідок цього одна людина загинула, також було пошкоджено будівлю і майно місцевих мешканців.

Рятувальники гасять пожежу в пошкодженому будинку. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять пожежу в пошкодженому будинку. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять пожежу в пошкодженому будинку. Фото: ДСНС

"Рятувальники оперативно ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій у квартирі. Крім цього, надано допомогу мешканцям для евакуації у безпечне місце", — йдеться у повідомленні.

Незадовго у мережі почали поширювати відео атаки росіян на будинок у Луцьку.