Атака на Луцьк 26 серпня — ДСНС ліквідували пожежу в пошкодженому будинку

Влучання у багатоквартирний будинок у Луцьку — рятувальники ліквідували пожежу
Рятувальники ліквідували наслідки чергової ранкової російської атаки у Луцьку вранці 26 серпня. Росіяни влучили у житловий будинок "шахедом".
Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.
Наслідки влучання у будинок в Луцьку
У ДСНС розповіли, що близько 08:30 26 серпня сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок на одному з проспектів міста в Луцьку. Внаслідок цього одна людина загинула, також було пошкоджено будівлю і майно місцевих мешканців.
"Рятувальники оперативно ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій у квартирі. Крім цього, надано допомогу мешканцям для евакуації у безпечне місце", — йдеться у повідомленні.
Незадовго у мережі почали поширювати відео атаки росіян на будинок у Луцьку.
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