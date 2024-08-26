Ранкова атака на Україну 26 серпня — постраждали 15 областей

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Внаслідок російської масованої атаки вранці 26 серпня постраждали 15 областей. Для обстрілів України окупанти застосували різні види озброєння, є поранені та загиблі.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

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Шмигаль розповів, що для атаки на Україну росіяни застосували БпЛА, крилаті ракети та "Кинджали". Внаслідок обстрілів є поранені та загиблі.

"Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів. Укренерго вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему", — сказав прем'єр.

За його словами, голови ОВА отримали завдання за потреби розгорнути пункти незламності по регіонах.

"Щоби зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо Росію заплатити", — наголосив Шмигаль.