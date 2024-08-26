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Шмыгаль назвал количество областей, пострадавших от утренней атаки России

26 августа 2024 10:56
Катерина Османская - Редактор
Утренняя атака на Украину 26 августа – пострадали 15 областей
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Катерина Османская - Редактор

В результате российской массированной атаки утром 26 августа пострадали 15 областей. Для обстрелов Украины оккупанты применили различные виды вооружения, есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

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Шмыгаль рассказал, что для атаки на Украину россияне применили БпЛА, крылатые ракеты и "Кинжалы". В результате обстрелов есть раненые и погибшие.

"Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов. Укрэнерго вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему", — сказал премьер.

По его словам, главы ОВА получили задачу при необходимости развернуть пункты несокрушимости по регионам.

"Чтобы остановить варварский обстрел украинских городов, необходимо уничтожать то, откуда запускаются российские ракеты. Для этого Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение партнеров бить им по российским объектам. Рассчитываем на поддержку наших союзников и обязательно заставим Россию заплатить", — подчеркнул Шмыгаль.

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Скриншот сообщения Дениса Шмыгаля

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