Повітряна тривога вночі 7 вересня — які області під загрозою атаки ударних БпЛА

Атака ударних БпЛА триває

Повітряну тривогу зараз, уночі в суботу, 7 серпня, оголосили в 12 областях України. Червоні на карті повітряних тривог Житомирська, Чернігівська, Київська, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Харківська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська та Херсонська області.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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За інформацією Повітряних Сил ЗС України станом на 00:21 декілька груп БпЛА в північній і західній частинах Чернігівської області тримали переважно західний курс.