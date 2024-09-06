Російський удар по Павлограду — десятки поранених

Пошкоджений будинок унаслідок російського обстрілу. Фото: Сергій Лисак

Унаслідок російського ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області постраждали 64 особи. Психологічну допомогу отримали 37 містян.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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За словами голови ОВА, під обстрілом окупантів опинилося кілька громад області. Найбільшого удару Росія завдала по місту Павлоград.

"Складний день для області. Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 64. Психологічну допомогу надали 37 людям", — йдеться у повідомленні.

Під обстрілом окупантів опинилося кілька громад. Фото: Сергій Лисак

Лисак додав, що російська армія також атакувала Нікополь. По району били понад півтора десятки разів. Ворог застосовував важку артилерію та дрони-камікадзе.

"Потерпілий є і у Нікополі. Це 49-річний чоловік. У місті побита інфраструктура. Пошкоджені дві оселі місцевих і одна зайнялася. Понівечені два торговельні павільйони, господарська споруда", — зазначив він.

У місті побита інфраструктура. Фото: Сергій Лисак

Посадовець підкреслив, що під ударом опинилися Марганецька та Мирівська громади.

"Там горіли приватний будинок і господарські споруди. Пожежі сталися і на двох подвір’ях. Вогонь знищив авто. У Покровській громаді пошкодження є на птахофабриці", — підсумував Лисак.

Вогонь знищив авто. Фото: Микола Лукашук