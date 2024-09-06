Обстріл Павлограда — постраждало 58 осіб

Ракетний удар по Павлограду — кількість постраждалих зросла
У п'ятницю, 6 вересня, російська армія вдарила по Павлограду Дніпропетровської області. Серед постраждалих є неповнолітні.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Наслідки російської атаки на Павлоград
За словами Лисака, у результаті російського обстрілу постраждало 58 осіб.
"Серед тих, хто у лікарні, троє людей у важкому стані. Це чоловіки 30, 68 та 69 років. Неповнолітніх серед постраждалих вже п'ятеро. У них рвані та різані рани, переломи, забої, черепно-мозкові травми", — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА додав, що у місті внаслідок ракетних ударів є пошкодження на декількох підприємствах.
"Понівечено більше 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів. Знищене авто, ще два побиті", — підкреслив посадовець.
Лисак наголосив, що влада розгорнула Пункти незламності
"Організовано підвіз води. Триває ліквідація наслідків і фіксація побитого", — підсумував він.
Читайте Новини.LIVE!