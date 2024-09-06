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Ракетний удар по Павлограду — кількість постраждалих зросла

6 вересня 2024 16:25
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Обстріл Павлограда — постраждало 58 осіб
Люди прибирають уламки після обстрілу. Фото: Сергій Лисак
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У п'ятницю, 6 вересня, російська армія вдарила по Павлограду Дніпропетровської області. Серед постраждалих є неповнолітні.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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За словами Лисака, у результаті російського обстрілу постраждало 58 осіб.

"Серед тих, хто у лікарні, троє людей у важкому стані. Це чоловіки 30, 68 та 69 років. Неповнолітніх серед постраждалих вже п'ятеро. У них рвані та різані рани, переломи, забої, черепно-мозкові травми", — йдеться у повідомленні.

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У результаті російського обстрілу постраждало 58 осіб. Фото: Сергій Лисак

Голова ОВА додав, що у місті внаслідок ракетних ударів є пошкодження на декількох підприємствах.

"Понівечено більше 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів. Знищене авто, ще два побиті", — підкреслив посадовець.

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Наслідки російського обстрілу. Фото: Сергій Лисак

Лисак наголосив, що влада розгорнула Пункти незламності

"Організовано підвіз води. Триває ліквідація наслідків і фіксація побитого", — підсумував він.

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Пошкоджений балкон. Фото: Сергій Лисак

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