Обстрел Павлограда — пострадали 58 человек

Люди убирают осколки после обстрела. Фото: Сергей Лысак

В пятницу, 6 сентября, российская армия ударила по Павлограду Днепропетровской области. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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По словам Лысака, в результате российских обстрелов пострадали 58 человек.

"Среди тех, кто в больнице, три человека в тяжелом состоянии. Это мужчины 30, 68 и 69 лет. Несовершеннолетних среди пострадавших уже пятеро. У них рваные и резаные раны, переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы", — говорится в сообщении.

В результате российских обстрелов пострадали 58 человек. Фото: Сергей Лысак

Глава ОВА добавил, что в городе в результате ракетных ударов есть повреждения на нескольких предприятиях.

"Повреждено более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов. Уничтожен один автомобиль, еще два посекло", — подчеркнул чиновник.

Последствия российского обстрела. Фото: Сергей Лысак

Лысак подчеркнул, что власти развернули пункти несокрушимости.

"Организован подвоз воды. Продолжается ликвидация последствий и фиксация повреждений", — подытожил он.