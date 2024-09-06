Российский удар по Павлограду — десятки раненых

Дом, который поврежден российскими обстрелами. Фото: Сергей Лысак

В результате российского ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области пострадали 64 человека. Психологическую помощь получили 37 горожан.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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По словам главы ОВА, под обстрелом оккупантов оказалось несколько громад области. Наибольший удар Россия нанесла по городу Павлоград.

"Сложный день для области. Количество пострадавших в Павлограде возросло до 64. Психологическую помощь оказали 37 людям", — говорится в сообщении.

Под обстрелом оккупантов оказалось несколько громад. Фото: Сергей Лысак

Лысак добавил, что российская армия также атаковала Никополь. По району били более полутора десятков раз. Враг применял тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.

"Пострадавший есть и в Никополе. Это 49-летний мужчина. В городе разбита инфраструктура. Повреждены два дома местных, один загорелся. Повреждены два торговых павильона, хозяйственное сооружение", — отметил он.

В городе повреждена инфраструктура. Фото: Сергей Лысак

Чиновник подчеркнул, что под ударом оказались Марганецкая и Мировская громады.

"Там горели частный дом и хозяйственные постройки. Пожары также вспыхнули в двух дворах. Огонь уничтожил авто. В Покровской громаде повреждения есть на птицефабрике", — подытожил Лысак.

Огонь уничтожил автомобиль. Фото: Николай Лукашук