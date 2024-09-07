Воздушная тревога ночью 7 сентября — какие области под угрозой атаки ударных БпЛА

Атака ударных БПЛА продолжается

Воздушная тревога сейчас, ночью в субботу, 7 августа, объявлена в 12 областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Житомирская, Черниговская, Киевская, Винницкая, Черкасская, Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Одесская, Николаевская и Херсонская области.

В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

Читайте также:

Новость дополняется