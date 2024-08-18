Повітряна тривога в Україні вночі 18 серпня — які області в небезпеці через загрозу балістики й ударних БпЛА

Ракета й БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Повітряну тривогу в Україні зараз, уночі в неділю, 18 серпня, оголосили у трьох областях України. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська та Харківська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу застосування балістики та рух ударних БпЛА.

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Що відомо про повітряну тривогу вночі 18 серпня

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили ще о 17:07 17 серпня, а в Харківській області о 00:22 18 серпня. У Чернігівській області повітряна тривога триває з 01:29 18 серпня. Її оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. О 01:46 військові попередили про загрозу ударних БпЛА для Сумської області.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: О 01:57 моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомив, що чотири БпЛА летять трохи південніше Сум, тримаючи західний курс.