Повітряна тривога в Україні вночі 18 серпня — які області в небезпеці через загрозу балістики й ударних БпЛА

Балістична загроза й атака ударних БпЛА — які області України в небезпеці
Повітряну тривогу в Україні зараз, уночі в неділю, 18 серпня, оголосили у трьох областях України. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська та Харківська області.
У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу застосування балістики та рух ударних БпЛА.
Що відомо про повітряну тривогу вночі 18 серпня
Повітряну тривогу в Сумській області оголосили ще о 17:07 17 серпня, а в Харківській області о 00:22 18 серпня. У Чернігівській області повітряна тривога триває з 01:29 18 серпня. Її оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. О 01:46 військові попередили про загрозу ударних БпЛА для Сумської області.
Оновлено: О 01:57 моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомив, що чотири БпЛА летять трохи південніше Сум, тримаючи західний курс.
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