Воздушная тревога в Украине ночью 18 августа — какие области в опасности из-за угрозы баллистики и ударных БпЛА

Баллистическая угроза и атака ударных БпЛА — какие области Украины в опасности
Воздушная тревога в Украине сейчас, ночью в воскресенье, 18 августа, была объявлена в трех областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Черниговская, Сумская и Харьковская области.
В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе применения баллистики и движении ударных БпЛА.
Что известно о воздушной тревоге ночью 18 августа
Воздушная тревога в Сумской области была объявлена еще в 17:07 17 августа, а в Харьковской области в 00:22 18 августа. В Черниговской области воздушная тревога продолжается с 01:29 18 августа. Ее объявили из-за угрозы применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. В 01:46 военные предупредили об угрозе ударных БпЛА для Сумской области.
Обновлено: В 01:57 мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что четыре БпЛА летят чуть южнее Сум, держа западный курс.
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