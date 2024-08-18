Воздушная тревога в Украине ночью 18 августа — какие области в опасности из-за угрозы баллистики и ударных БпЛА

Ракета и БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

Воздушная тревога в Украине сейчас, ночью в воскресенье, 18 августа, была объявлена в трех областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Черниговская, Сумская и Харьковская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе применения баллистики и движении ударных БпЛА.

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Воздушная тревога в Украине по состоянию на 01:45 18 августа

Что известно о воздушной тревоге ночью 18 августа

Воздушная тревога в Сумской области была объявлена еще в 17:07 17 августа, а в Харьковской области в 00:22 18 августа. В Черниговской области воздушная тревога продолжается с 01:29 18 августа. Ее объявили из-за угрозы применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. В 01:46 военные предупредили об угрозе ударных БпЛА для Сумской области.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Обновлено: В 01:57 мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что четыре БпЛА летят чуть южнее Сум, держа западный курс.