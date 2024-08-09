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Безпілотник СБУ вразив ще один російський вертоліт у Курській області

9 серпня 2024 11:50
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
СБУ атакувала дроном черговий російський гелікоптер — ефектні кадри удару
Вертоліт Мі-8 під час атаки дроном. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Дрони Служби безпеки України у п'ятницю, 9 серпня, могли знищити дроном-камікадзе черговий російський гелікоптер. Блискучий маневр відбувся у Курській області Росії.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE у силовому відомстві.

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На опублікованих кадрах безпілотник Центру спецоперацій "Альфа" влучив у ворожий гелікоптер (ймовірно, у Мі-8) просто в момент його польоту.

Також там додали, що днями СБУ вже підбила дроном ще одну ворожу машину.

"Це унікальні спецоперації в історії воєн. Чекаємо нових результатів? Бог любить трійцю", — кажуть силовики. 

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СБУ гелікоптер спецоперація дрони війна в Україні Росія

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