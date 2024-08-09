СБУ атаковала дроном очередной российский вертолет — эффектные кадры удара

Беспилотник СБУ поразил еще один российский вертолет в Курской области
9 августа 2024 11:50
Вертолет Ми-8 во время атаки дроном. Фото: скриншот
Дроны Службы безопасности Украины в пятницу, 9 августа, могли уничтожить дроном-камикадзе очередной российский вертолет. Блестящий маневр состоялся в Курской области России.
Об этом сообщают источники Новини.LIVE в силовом ведомстве.
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На опубликованных кадрах беспилотник Центра спецопераций "Альфа" попал во вражеский вертолет (вероятно, в Ми-8) прямо в момент его полета.
Также там добавили, что на днях СБУ уже подбила дроном еще одну вражескую машину.
"Это уникальные спецоперации в истории войн. Ждем новых результатов? Бог любит троицу", — говорят силовики.
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