СБУ атаковала дроном очередной российский вертолет — эффектные кадры удара

Вертолет Ми-8 во время атаки дроном. Фото: скриншот

Дроны Службы безопасности Украины в пятницу, 9 августа, могли уничтожить дроном-камикадзе очередной российский вертолет. Блестящий маневр состоялся в Курской области России.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE в силовом ведомстве.

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На опубликованных кадрах беспилотник Центра спецопераций "Альфа" попал во вражеский вертолет (вероятно, в Ми-8) прямо в момент его полета.

Также там добавили, что на днях СБУ уже подбила дроном еще одну вражескую машину.

"Это уникальные спецоперации в истории войн. Ждем новых результатов? Бог любит троицу", — говорят силовики.