В Курской области сбиты вертолеты Ка-52 и Ми-8

Место сбития вертолета Ка-52. Фото: скриншот

В Курской области Российской Федерации не прекращаются боевые действия. В частности были сбиты вертолеты Ка-52 и Ми-8.

Об этом сообщают росСМИ.

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В Курской области сбиты Ка-52 и Ми-8

В Курской области был сбит российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Его стоимость составляет около 16 миллионов долларов США.

В результате один пилот погиб, второй получил ранения. По предварительной информации, вертолет летел бомбить Сумскую область.

Сбитый российский вертолет Ка-52. Фото: скриншот

Также есть информация, что был сбит вертолет Ми-8, но никаких подробностей по этому поводу пока не сообщается.

Сбитие вражеских объектов над Сумщиной

В Сумской ОВА сегодня сообщили, что в небе над областью была уничтожена вражеская баллистическая ракета и два беспилотника.

Тогда же было сообщено об уничтожении вражеского вертолета.