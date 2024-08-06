В Курской области сбиты вертолеты Ка-52 и Ми-8

В Курской области России были сбиты вертолеты Ка-52 и Ми-8
В Курской области Российской Федерации не прекращаются боевые действия. В частности были сбиты вертолеты Ка-52 и Ми-8.
Об этом сообщают росСМИ.
В Курской области сбиты Ка-52 и Ми-8
В Курской области был сбит российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Его стоимость составляет около 16 миллионов долларов США.
В результате один пилот погиб, второй получил ранения. По предварительной информации, вертолет летел бомбить Сумскую область.
Также есть информация, что был сбит вертолет Ми-8, но никаких подробностей по этому поводу пока не сообщается.
Сбитие вражеских объектов над Сумщиной
В Сумской ОВА сегодня сообщили, что в небе над областью была уничтожена вражеская баллистическая ракета и два беспилотника.
Тогда же было сообщено об уничтожении вражеского вертолета.
Читайте Новини.LIVE!