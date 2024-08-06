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В Курской области России были сбиты вертолеты Ка-52 и Ми-8

6 августа 2024 20:19
Дмитрий Галушка - Редактор
В Курской области сбиты вертолеты Ка-52 и Ми-8
Место сбития вертолета Ка-52. Фото: скриншот
Дмитрий Галушка - Редактор

В Курской области Российской Федерации не прекращаются боевые действия. В частности были сбиты вертолеты Ка-52 и Ми-8.

Об этом сообщают росСМИ.

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В Курской области сбиты Ка-52 и Ми-8

В Курской области был сбит российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Его стоимость составляет около 16 миллионов долларов США.

В результате один пилот погиб, второй получил ранения. По предварительной информации, вертолет летел бомбить Сумскую область.

Сбитый российские вертолет
Сбитый российский вертолет Ка-52. Фото: скриншот

Также есть информация, что был сбит вертолет Ми-8, но никаких подробностей по этому поводу пока не сообщается.

Сбитие вражеских объектов над Сумщиной

В Сумской ОВА сегодня сообщили, что в небе над областью была уничтожена вражеская баллистическая ракета и два беспилотника.

Тогда же было сообщено об уничтожении вражеского вертолета.

избиение над Сумской областью
Сбитие вражеских объектов в Сумской области. Фото: скриншот

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