У Курській області збито гелікоптери Ка-52 та Мі-8

У Курській області Росії було збито гелікоптери Ка-52 та Мі-8
У Курській області Російської Федерації не припиняються бойові дії. Зокрема було збито гелікоптери Ка-52 та Мі-8.
Про це повідомляють росЗМІ.
У Курській області збито Ка-52 та Мі-8
У Курській області було збито російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Його вартість складає приблизно 16 мільйонів доларів США.
Внаслідок цього один пілот загинув, другий зазнав поранення. За попередньою інформацією, гелікоптер летів бомбардувати Сумську область.
Також є інформація, що було збито гелікоптер Мі-8, але ніяких подробиць щодо цього наразі не повідомляється.
Збиття ворожих об'єктів над Сумщиною
У Сумській ОВА сьогодні повідомили, що у небі над областю було знищено ворожу балістичну ракету та два безпілотники.
Тоді ж було повідомлено про знищення ворожого гелікоптера.
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