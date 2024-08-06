У Курській області збито гелікоптери Ка-52 та Мі-8

Уламки збитого російського гелікоптера Ка-52 "Алігатор". Фото: росЗМІ

У Курській області Російської Федерації не припиняються бойові дії. Зокрема було збито гелікоптери Ка-52 та Мі-8.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

У Курській області збито Ка-52 та Мі-8

У Курській області було збито російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Його вартість складає приблизно 16 мільйонів доларів США.

Внаслідок цього один пілот загинув, другий зазнав поранення. За попередньою інформацією, гелікоптер летів бомбардувати Сумську область.

Місце збиття гелікоптера Ка-52. Фото: скриншот

Також є інформація, що було збито гелікоптер Мі-8, але ніяких подробиць щодо цього наразі не повідомляється.

Збиття ворожих об'єктів над Сумщиною

У Сумській ОВА сьогодні повідомили, що у небі над областю було знищено ворожу балістичну ракету та два безпілотники.

Тоді ж було повідомлено про знищення ворожого гелікоптера.