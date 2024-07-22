Пожежа на нафтобазі — безпілотники атакували російські міста

Наслідки влучання по нафтобазі. Ілюстративне фото: bihus.info

У понеділок, 22 липня, у двох областях Російської Федерації пролунали вибухи. Очевидці повідомляють про атаку безпілотників по нафтобазам.

Про це пишуть російські Telegram канали.

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Краснодарський край

Вночі безпілотники атакували нафтопереробний завод (НПЗ) у місті Туапсе Краснодарського краю.

Загалом повідомляється про п'ять вибухів.

Місцева влада повідомила про збиття восьми БпЛА.

Зранку був повторний удар по НПЗ. Уламки безпілотника впали на на території заводу і почалась пожежа.

Зазначимо, що у місті працює нафтопереробний завод, дві нафтобази та порт. Тому цілей для атаки могло бути кілька.

Ростовська область

У Ростовській області в місті Морозовськ було влучання дрона в резервуар з пальним.

Місто в черговий раз потрапляє під удар через присутність там аеродрому окупантів.

Загалом Ростовську область атакували 47 безпілотників.

Раніше ми повідомляли, що у російській Липецькій області 15 липня гриміли вибухи. Ударний безпілотник нібито "впав" на територію електропідстанції.

Крім того, 14 липня пролунала серія гучних вибухів у місті Суджа Курській області Росії. Попередньо, місцеві мешканці скаржились на атаку дронів.

Додамо, що 13 липня пролунали потужні вибухи у Цимлянському районі Ростовської області. У мережі з'явилося відео, як дрони СБУ влучили в об'єкт.