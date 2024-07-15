Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Севастополі гучні вибухи — росіяни перекрили Кримський міст arrow

У Севастополі гучні вибухи — росіяни перекрили Кримський міст

15 липня 2024 03:41
оновлено: 04:02
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Севастополі вночі 15 липня — Кримський міст перекрито
Дим здіймається після вибуху в Криму. Ілюстративне фото: росЗМІ
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Севастополі, що в тимчасово окупованому українському Криму, пролунали в ніч проти понеділка, 15 липня. Росіяни перекрили рух на Керченському мості.

Про це повідомляють окупаційні Telegram-канали.

Читайте також:

Вибухи в Криму вночі 15 липня

За даними російських пабліків, в районі мису Фіолент, що в Севастополі, лунають "дуже гучні" вибухи внаслідок нібито атаки ударних дронів.

Наслідки нічної атаки на Крим 15 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Чп / Севастополь"

Також канали повідомляють про нібито роботу сил ППО. 

Вибухи в Севастополі 15 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Чп / Севастополь"

Ситуація в українському Криму

Нагадаємо, що поблизу Алушти в Криму в ніч проти 7 липня стався сильний вибух на газовій магістралі. Внаслідок інциденту розгорілась масштабна пожежа, а частина мешканців лишилась без газу.

Також ми писали, що командувач ВМС Олексій Неїжпапа зазначив, що російський Чорноморський флот втрачає базу в Криму через атаки України. За його словами, повернення контролю над Чорним морем важливе, зокрема, для відновлення роботи українських портів.

Додамо, що керівник ГУР України Кирило Буданов наголосив, що Кримський міст має бути зруйнований. За його словами, розвідники виконують свої плани щодо цього об'єкта.

Крим вибух безпілотники окупанти ППО Кримський міст Севастополь окупація атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня