Вибухи в Севастополі вночі 15 липня — Кримський міст перекрито

Дим здіймається після вибуху в Криму. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Севастополі, що в тимчасово окупованому українському Криму, пролунали в ніч проти понеділка, 15 липня. Росіяни перекрили рух на Керченському мості.

Про це повідомляють окупаційні Telegram-канали.

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Вибухи в Криму вночі 15 липня

За даними російських пабліків, в районі мису Фіолент, що в Севастополі, лунають "дуже гучні" вибухи внаслідок нібито атаки ударних дронів.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Чп / Севастополь"

Також канали повідомляють про нібито роботу сил ППО.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Чп / Севастополь"

Ситуація в українському Криму

Нагадаємо, що поблизу Алушти в Криму в ніч проти 7 липня стався сильний вибух на газовій магістралі. Внаслідок інциденту розгорілась масштабна пожежа, а частина мешканців лишилась без газу.

Також ми писали, що командувач ВМС Олексій Неїжпапа зазначив, що російський Чорноморський флот втрачає базу в Криму через атаки України. За його словами, повернення контролю над Чорним морем важливе, зокрема, для відновлення роботи українських портів.

Додамо, що керівник ГУР України Кирило Буданов наголосив, що Кримський міст має бути зруйнований. За його словами, розвідники виконують свої плани щодо цього об'єкта.