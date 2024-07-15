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В Севастополе громкие взрывы — россияне перекрыли Крымский мост

15 июля 2024 03:41
обновлено: 04:02
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Севастополе ночью 15 июля — Крымский мост перекрыт
Дым поднимается после взрыва в Крыму. Иллюстративное фото: росСМИ
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Севастополе во временно оккупированном украинском Крыму прозвучали в ночь на понедельник, 15 июля. Россияне перекрыли движение на Керченском мосту.

Об этом сообщают оккупационные Telegram-каналы.

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Взрывы в Крыму ночью 15 июля

По данным российских пабликов, в районе мыса Фиолент в Севастополе раздаются "очень громкие" взрывы вследствие якобы атаки ударных дронов.

Последствия ночной атаки в Крым 15 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Чп / Севастополь"

Также каналы сообщают о якобы работе сил ПВО.

Взрывы в Севастополе 15 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Чп / Севастополь"

Ситуация в украинском Крыму

Напомним, что вблизи Алушты в Крыму в ночь на 7 июля произошел сильный взрыв на газовой магистрали. В результате инцидента разгорелся масштабный пожар, а часть жителей осталась без газа.

Также мы писали, что командующий ВМС Алексей Неижпапа отметил, что российский Черноморский флот теряет базу в Крыму из-за атак Украины. По его словам, возвращение контроля над Черным морем важно, в частности, для возобновления работы украинских портов.

Добавим, что руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что Крымский мост должен быть разрушен. По его словам, разведчики выполняют свои планы по этому объекту.

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