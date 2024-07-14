Вибухи в Курській області 14 липня — що відомо

Дим під телевежою Суджи. Фото: скриншот

В місті Суджа Курській області Росії у неділю, 14 липня, пролунала серія гучних вибухів. За попередньою інформацією, місцеві мешканці скаржились на наліт дронів.

Про це повідомляють російські Telegram-пабліки.

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У повідомленні йдеться, що дрони буцімто атакували міську телевежу, електропідстанцію та заправку, яка не працює. Проте про постраждалих не повідомляють.

"Внаслідок атаки дрона спалахнула телевізійна вежа. На місці працює чергова варта пожежної частини. Постраждалих немає", — пише виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов у мережі.

Скриншот допису Смирнова

Удари по Росії — остання інформація

Нагадаємо, раніше дрони Служби безпеки України вдарили по ворожій нафтобазі в Цимлянському районі Ростовської області, де спалахнуло 12,5 тисячі кубометрів різного палива.

Також далекобійні безпілотники вночі атакували російську нафтобазу "Кубаньнафтопродукт" біля станиці Павлівська Краснодарського краю.

А також силовики спільно зі спецзагоном військової розвідки ГУР атакували російський військовий аеродром "Ахтубінськ" та військову інфраструктуру ворога у Волгоградській та Ростовській областях.