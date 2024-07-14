Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Курской области прозвучала серия взрывов — россияне жалуются на дроны arrow

В Курской области прозвучала серия взрывов — россияне жалуются на дроны

14 июля 2024 15:54
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Курской области 14 июля — что известно
Дым под телебашней Суджи. Фото: скриншот
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В городе Суджа Курской области России в воскресенье, 14 июля, раздалась серия громких взрывов. По предварительной информации, местные жители жаловались на налет дронов.

Об этом сообщают российские Telegram-паблики.

Читайте также:

Взрывы в Курской области

В сообщении говорится, что дроны якобы атаковали городскую телебашню, электроподстанцию и заправку, которая не работает. Однако о пострадавших не сообщается.

"В результате атаки дрона вспыхнула телевизионная башня. На месте работает очередной караул пожарной части. Пострадавших нет", — пишет исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в сети.

взрывы курская область
Скриншот сообщения Смирнова

Удары по России — последняя информация

Напомним, ранее дроны Службы безопасности Украины ударили по вражеской нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области, где вспыхнуло 12,5 тысячи кубометров разного топлива.

Также дальнобойные беспилотники ночью атаковали российскую нефтебазу "Кубаньнефтепродукт" у станицы Павловска Краснодарского края.

А также силовики совместно со спецназом военной разведки ГУР атаковали российский военный аэродром "Ахтубинск" и военную инфраструктуру врага в Волгоградской и Ростовской областях.

пожар взрыв россияне Украина дроны Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля