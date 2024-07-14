Взрывы в Курской области 14 июля — что известно

В Курской области прозвучала серия взрывов — россияне жалуются на дроны
В городе Суджа Курской области России в воскресенье, 14 июля, раздалась серия громких взрывов. По предварительной информации, местные жители жаловались на налет дронов.
Об этом сообщают российские Telegram-паблики.
Взрывы в Курской области
В сообщении говорится, что дроны якобы атаковали городскую телебашню, электроподстанцию и заправку, которая не работает. Однако о пострадавших не сообщается.
"В результате атаки дрона вспыхнула телевизионная башня. На месте работает очередной караул пожарной части. Пострадавших нет", — пишет исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в сети.
Удары по России — последняя информация
Напомним, ранее дроны Службы безопасности Украины ударили по вражеской нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области, где вспыхнуло 12,5 тысячи кубометров разного топлива.
Также дальнобойные беспилотники ночью атаковали российскую нефтебазу "Кубаньнефтепродукт" у станицы Павловска Краснодарского края.
А также силовики совместно со спецназом военной разведки ГУР атаковали российский военный аэродром "Ахтубинск" и военную инфраструктуру врага в Волгоградской и Ростовской областях.
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