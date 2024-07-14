Взрывы в Курской области 14 июля — что известно

Дым под телебашней Суджи. Фото: скриншот

В городе Суджа Курской области России в воскресенье, 14 июля, раздалась серия громких взрывов. По предварительной информации, местные жители жаловались на налет дронов.

Об этом сообщают российские Telegram-паблики.

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В сообщении говорится, что дроны якобы атаковали городскую телебашню, электроподстанцию и заправку, которая не работает. Однако о пострадавших не сообщается.

"В результате атаки дрона вспыхнула телевизионная башня. На месте работает очередной караул пожарной части. Пострадавших нет", — пишет исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в сети.

Скриншот сообщения Смирнова

Удары по России — последняя информация

Напомним, ранее дроны Службы безопасности Украины ударили по вражеской нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области, где вспыхнуло 12,5 тысячи кубометров разного топлива.

Также дальнобойные беспилотники ночью атаковали российскую нефтебазу "Кубаньнефтепродукт" у станицы Павловска Краснодарского края.

А также силовики совместно со спецназом военной разведки ГУР атаковали российский военный аэродром "Ахтубинск" и военную инфраструктуру врага в Волгоградской и Ростовской областях.