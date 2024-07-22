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Беспилотники атаковали нефтебазы в двух областях РФ, есть попадания — видео

22 июля 2024 07:43
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Пожар на нефтебазе - беспилотники атаковали российские города
Последствия попадания по нефтебазе. Иллюстративное фото: bihus.info
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В понедельник, 22 июля, в двух областях Российской Федерации раздались взрывы. Очевидцы сообщают об атаке беспилотников по нефтебазам.

Об этом пишут российские Telegram каналы.

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Краснодарский край

Ночью беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Туапс Краснодарского края.

В целом сообщается о пяти взрывах.

Местные власти сообщили о сбитии восьми БПЛА.

Утром последовал повторный удар по НПЗ. Обломки беспилотника упали на территории завода и начался пожар.

Отметим, что в городе работает нефтеперерабатывающий завод, две нефтебазы и порт. Поэтому целей для атаки могло быть несколько.

Ростовская область

В Ростовской области в городе Морозовске было попадание дрона в резервуар с горючим.

Город в очередной раз попадает под удар из-за присутствия там аэродрома оккупантов.

В общей сложности Ростовскую область атаковали 47 беспилотников.

Ранее мы сообщали, что в российской Липецкой области 15 июля гремели взрывы. Ударный беспилотник якобы "упал" на территорию электроподстанции.

Кроме того, 14 июля прогремела серия громких взрывов в городе Суджа Курской области России. Предварительно местные жители жаловались на атаку дронов.

Добавим, что 13 июля прогремели мощные взрывы в Цимлянском районе Ростовской области. В сети появилось видео, как дроны СБУ попали в объект.

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