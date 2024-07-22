Пожар на нефтебазе - беспилотники атаковали российские города

Беспилотники атаковали нефтебазы в двух областях РФ, есть попадания — видео
В понедельник, 22 июля, в двух областях Российской Федерации раздались взрывы. Очевидцы сообщают об атаке беспилотников по нефтебазам.
Об этом пишут российские Telegram каналы.
Краснодарский край
Ночью беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Туапс Краснодарского края.
В целом сообщается о пяти взрывах.
Местные власти сообщили о сбитии восьми БПЛА.
Утром последовал повторный удар по НПЗ. Обломки беспилотника упали на территории завода и начался пожар.
Отметим, что в городе работает нефтеперерабатывающий завод, две нефтебазы и порт. Поэтому целей для атаки могло быть несколько.
Ростовская область
В Ростовской области в городе Морозовске было попадание дрона в резервуар с горючим.
Город в очередной раз попадает под удар из-за присутствия там аэродрома оккупантов.
В общей сложности Ростовскую область атаковали 47 беспилотников.
Ранее мы сообщали, что в российской Липецкой области 15 июля гремели взрывы. Ударный беспилотник якобы "упал" на территорию электроподстанции.
Кроме того, 14 июля прогремела серия громких взрывов в городе Суджа Курской области России. Предварительно местные жители жаловались на атаку дронов.
Добавим, что 13 июля прогремели мощные взрывы в Цимлянском районе Ростовской области. В сети появилось видео, как дроны СБУ попали в объект.
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