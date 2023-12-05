Безпілотники СБУ завдали удару по важливих військових об’єктах у Криму

Безпілотник у повітрі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Безпілотники Служби безпеки України вразили в Криму низку важливих військових об’єктів. Удару зазнала стоянка гелікоптерів, радіолокаційна система та система управління зенітно-ракетних підрозділів.

Про це Новини.LIVE розповіли джерела у СБУ.

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"За даними наших джерел, сьогодні вранці безпілотники СБУ вразили радіолокаційну систему "Небо-М" в районі н.п Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" та систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля н.п Стрілкове", — йдеться у повідомленні.

Ця атака, що відбулася вранці, на військові об’єкти у Криму є результатом спецоперації СБУ.



Так українська спецслужба нагадала окупантам про міжнародний день волонтера та підкреслила, що українська земля не припинить горіти під ногами ворога.

Раніше ми повідомляли, що вибухи лунають також на тимчасово окупованому Кримському півострові сьогодні вночі, 5 грудня. Так, жителів Керчі в мережі активно обговорюють "дивні звуки", які за їхніми словами є атакою дронів.

Нагадаємо, що нещодавно в тимчасово окупованому Криму зламали телебачення. Там по всіх каналах показували звернення Президента України Володимира Зеленського.