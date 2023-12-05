Беспилотники СБУ нанесли удар по важным военным объектам в Крыму

Беспилотник в воздухе. Иллюстративное фото: росСМИ

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили в Крыму ряд важных военных объектов. Удар нанесли по стоянке вертолетов, радиолокационной системе и системе управления зенитно-ракетных подразделений.

Об этом Новини.LIVE рассказали источники в СБУ.

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"По данным наших источников, сегодня утром беспилотники СБУ поразили радиолокационную систему "Небо-М" в районе н.п. Багерово, стоянку вертолетов, радиолокационную систему П-18 "Терек" и систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле н.п. .п Стрелковое", — говорится в сообщении.

Произошедшая утром эта атака на военные объекты в Крыму является результатом спецоперации СБУ.



Таким образом украинская спецслужба напомнила оккупантам о международном дне волонтера и подчеркнула, что украинская земля не перестанет гореть под ногами врага.

Ранее мы сообщали, что взрывы раздаются также на временно оккупированном Крымском полуострове сегодня ночью, 5 декабря. Так, жителей Керчи в сети активно обсуждают "странные звуки", которые по их словам являются атакой дронов.

Напомним, что недавно во временно оккупированном Крыму сломали телевидение. Там по всем каналам показывали обращение Президента Украины Владимира Зеленского.