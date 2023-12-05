Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Беспилотники СБУ нанесли удар по важным военным объектам в Крыму arrow

Беспилотники СБУ нанесли удар по важным военным объектам в Крыму

5 декабря 2023 17:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Беспилотники СБУ нанесли удар по важным военным объектам в Крыму
Беспилотник в воздухе. Иллюстративное фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили в Крыму ряд важных военных объектов. Удар нанесли по стоянке вертолетов, радиолокационной системе и системе управления зенитно-ракетных подразделений.

Об этом Новини.LIVE рассказали источники в СБУ.

Читайте также:

Атака беспилотников СБУ

"По данным наших источников, сегодня утром беспилотники СБУ поразили радиолокационную систему "Небо-М" в районе н.п. Багерово, стоянку вертолетов, радиолокационную систему П-18 "Терек" и систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле н.п. .п Стрелковое", — говорится в сообщении.

Произошедшая утром эта атака на военные объекты в Крыму является результатом спецоперации СБУ.

Таким образом украинская спецслужба напомнила оккупантам о международном дне волонтера и подчеркнула, что украинская земля не перестанет гореть под ногами врага.

Ранее мы сообщали, что взрывы раздаются также на временно оккупированном Крымском полуострове сегодня ночью, 5 декабря. Так, жителей Керчи в сети активно обсуждают "странные звуки", которые по их словам являются атакой дронов.

Напомним, что недавно во временно оккупированном Крыму сломали телевидение. Там по всем каналам показывали обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации - 80x80

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме