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Безуспішні атаки росіян та успіхи ЗСУ: зведення Генштабу на 5 жовтня

5 жовтня 2023 08:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Безуспішні атаки росіян та успіхи ЗСУ: зведення Генштабу на 5 жовтня
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Триває вже 589 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Наші захисники продовжують оборонятися на півдні та сході країни й проводити наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Ситуація по напрямках

Зазначається, що на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує зберігати військову присутність у районах, які поруч з кордоном. Там окупанти проводять диверсії, аби не допустити переміщення українських військ на напрямки, які є загрозливими. Також противник робить замінування вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили російську атаку в районі північніше Зибиного, що на Харківщині.

атаки росіян
Українські військові. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

На Лиманському напрямку Силам оборони вдалося відбити сім ворожих атак в районах східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.

Атаки росіян на сході країни

"На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", — додають у повідомленні.

атаки росіян
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Своєю чергою на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог намагався відновити втрачену позицію в районі Авдіїївки, проте йому не вдалося. Натомість окупанти здійснили понад 15 атак в районах Мар’їнки та Красногорівки, що на Донеччині. Всі вони були безуспішними.

Також на Шахтарському напрямку ЗСУ відбили російські атаки в районах Золотої Ниви та Рівнопіля Донецької області.

Бої на півдні

Крім того, на Запоріжжі наші захисники успішно відбили ворожі атаки, а саме в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога", — додають у Генштабі.

На Херсонщині Сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу, ліквідовують склади та успішно завдають ударів по тилах ворога.

ситуація на фронті
Скриншот допису
ситуація на фронті
Скриншот допису

Нагадаємо, протягом минулої доби українські воїни ліквідували близько 580 російських окупантів. Також ворог продовжує втрачати свою військову техніку, а саме танки, бронемашини, артилерійські системи та інше озброєння.

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