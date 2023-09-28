Штурмові дії під Бахмутом тривають: вечірнє зведення Генштабу

Український солдат здійснює постріл з РПГ. Фото: Генштаб

Триває п’ятсот вісімдесят друга доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Українські захисники продовжують звільняти окуповану загарбниками територію. В свою чергу окупанти не припиняють обстрілів мирного населення.

Про це говориться у зведенні Генштабу.

Читайте також:

Удари РФ по Україні

Сьогодні вночі, окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", застосувавши 39 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". З них 31 було знищено українською протиповітряною обороною.

Загалом, ворог завдав 76 авіаційних ударів та здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Успіхи ЗСУ на фронті

Українські військові в окопах. Фото: Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удар по зенітно-ракетному комплексу та 2 — по станціям РЕБ противника. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.

Ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Клюси, Тур’я, Покровське, Попівка, Карповичі, Медведівка Чернігівської області; Іскрисківщина, Андріївка, Степок, Таратутине, Олександрівка Сумської області та Плетенівка, Вовчанські Хутори, Кругле Харківської області.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Костянтинівки та Білої Гори Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка Донецької області. Фіксується нарощення щільності мінно-вибухових загороджень.

Український воїн запускає БПЛА. Фото: Генштаб

На Авдіївському напрямку противник тричі намагався відновити втрачене положення в районі південніше Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Натомість завдав авіаційного неподалік цього населеного пункту. Наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Преображенка, Новояковлівка Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Миколаївки Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів Херсонської області, серед яких Золота Балка, Антонівка, Ромашкове та місто Херсон.Водночас,

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: Скриншот

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: Скриншот

Нагадаємо, що українські захисники щодня захищають Україну від російських окупантів. При цьому ЗСУ щодня ліквідують групи російських солдатів.

Також ми повідомляли, що російські військовослужбовці перевдягаються у військову форму ЗСУ та беруть участь у бойових діях на Куп'янському напрямку. Це є частиною їхньої стратегії порушувати встановлені правила ведення війни, щоб просунутися вперед.