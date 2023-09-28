Штурмовые действия под Бахмутом продолжаются: вечерняя постройка Генштаба

Украинский солдат производит выстрел из РПГ. Фото: Генштаб

Идут пятьсот восемьдесят вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Украинские защитники продолжают освобождать оккупированную захватчиками территорию. В свою очередь оккупанты не прекращают обстрелами мирного населения.

Об этом говорится в отчете Генштаба.

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Сегодня ночью, оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", применив 39 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Из них 31 были уничтожены украинской противовоздушной обороной.

В общем, враг нанес 76 авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Успехи ВСУ на фронте

Украинские военные в окопах. Фото: Генштаб

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по зенитно-ракетному комплексу и 2 по станциям РЭБ противника. Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и состав боеприпасов противника.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 35 населенным пунктам, среди них Клюсы, Турья, Покровское, Поповка, Карповичи, Медведевка Черниговской области; Искрисковщина, Андреевка, Степок, Таратутино, Александровка Сумской области и Плетеновка, Волчанские Хутора, Круглое Харьковской области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Константиновки и Белой Горы Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области. Фиксируется наращивание плотности минно-взрывных ограждений.

Украинский воин запускает БПЛА. Фото: Генштаб

На Авдеевском направлении противник трижды пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. При этом нанес авиационный удар неподалеку этого населенного пункта. Наши защитники успешно отразили атаку врага в районе Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Степное, Авдеевка, Тоненьке, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Красного Запорожской области, но успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенным пунктам, в частности, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Преображенка, Новояковловка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Николаевки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктов Херсонской области, среди которых Золотая Балка, Антоновка, Ромашково и город Херсон.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: Скриншот

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: Скриншот

Напомним, что украинские защитники ежедневно защищают Украину от российских оккупантов. При этом ВСУ ежедневно ликвидируют группы российских солдат.

Также мы сообщали, что российские военнослужащие переодеваются в военную форму ВСУ и принимают участие в боевых действиях на Купянском направлении. Это часть их стратегии нарушать установленные правила ведения войны, чтобы продвинуться вперед.