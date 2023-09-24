ВСУ показали, как эффектно ликвидировали группу российских солдат

Ликвидация группы оккупантов. Фото: скриншот

Украинские защитники каждый день обороняют Украину от российских оккупантов. При этом, ВСУ ежедневно ликвидируют группы российских солдат.

Об этом сообщает СтратКом.

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Ликвидация оккупантов

Сообщается, что воины территориальной обороны Вооруженных сил Украины ликвидировали группу российских оккупантов. При этом, успех был достигнут благодаря совместным действиям аэроразведчиков 129-й и бойцов 110-й отдельных бригад территориальной обороны.

"Благодаря совместной работе аэроразведчиков 129-й отдельной бригады территориальной обороны и воинов 110-й отдельной бригады территориальной обороны ликвидирована группа оккупантов", — говорится в сообщении.

На указанном видео видно, что украинские военные наблюдают за передвижением российских оккупантов. Следующие кадры указывают на то, что ВСУ бьют по этим позициям, видно пламя и столб густого дыма.

Напомним, что оборонительные силы Украины активизировали свои действия с целью нарушения логистических маршрутов противника в районе Бахмута. Одна из ключевых дорог уже находится под прицелом украинских военных.

Также мы сообщали, что российские военнослужащие переодеваются в военную форму ВСУ и участвуют в боевых действиях на Купянском направлении. Это является частью их стратегии нарушать установленные правила ведения войны, с тем чтобы продвинуться вперед.