ВСУ показали, как эффектно ликвидировали группу российских солдат
Украинские защитники каждый день обороняют Украину от российских оккупантов. При этом, ВСУ ежедневно ликвидируют группы российских солдат.
Об этом сообщает СтратКом.
Ликвидация оккупантов
Сообщается, что воины территориальной обороны Вооруженных сил Украины ликвидировали группу российских оккупантов. При этом, успех был достигнут благодаря совместным действиям аэроразведчиков 129-й и бойцов 110-й отдельных бригад территориальной обороны.
"Благодаря совместной работе аэроразведчиков 129-й отдельной бригады территориальной обороны и воинов 110-й отдельной бригады территориальной обороны ликвидирована группа оккупантов", — говорится в сообщении.
На указанном видео видно, что украинские военные наблюдают за передвижением российских оккупантов. Следующие кадры указывают на то, что ВСУ бьют по этим позициям, видно пламя и столб густого дыма.
Напомним, что оборонительные силы Украины активизировали свои действия с целью нарушения логистических маршрутов противника в районе Бахмута. Одна из ключевых дорог уже находится под прицелом украинских военных.
Также мы сообщали, что российские военнослужащие переодеваются в военную форму ВСУ и участвуют в боевых действиях на Купянском направлении. Это является частью их стратегии нарушать установленные правила ведения войны, с тем чтобы продвинуться вперед.