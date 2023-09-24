ЗСУ показали, як ефектно ліквідували групу російських солдатів

Ліквідація групи окупантів. Фото: скриншот

Українські захисники щодня захищають Україну від російських окупантів . При цьому ЗСУ щодня ліквідують групи російських солдатів.

Про це повідомляє СтратКом.

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Ліквідація окупантів

Повідомляють, що воїни територіальної оборони Збройних сил України ліквідували групу російських окупантів. При цьому успіху було досягнуто завдяки спільним діям аеророзвідників 129-ї та бійців 110-ї окремих бригад територіальної оборони.

"Завдяки спільній роботі аеророзвідників 129-ї окремої бригади територіальної оборони та воїнів 110-ї окремої бригади територіальної оборони ліквідовано групу окупантів", — йдеться в повідомленні.

На цьому відео видно, що українські військові спостерігають за пересуванням російських окупантів. Наступні кадри вказують на те, що ЗСУ б'ють за цими позиціями, видно полум'я та стовп густого диму.

Нагадаємо, що оборонні сили України активізували свої дії з метою порушення логістичних маршрутів супротивника в районі Бахмута. Одна з ключових доріг вже перебуває під прицілом українських військових.

Також ми повідомляли, що російські військовослужбовці перевдягаються у військову форму ЗСУ та беруть участь у бойових діях на Куп'янському напрямку. Це є частиною їхньої стратегії порушувати встановлені правила ведення війни, щоб просунутися вперед.