Безуспешные атаки россиян и успехи ВСУ: сводка Генштаба на 5 октября

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Идут уже 589 сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Наши защитники продолжают обороняться на юге и востоке страны и проводить наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Ситуация по направлениям

Отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает сохранять военное присутствие в районах рядом с границей. Там оккупанты проводят диверсии, чтобы не допустить перемещения украинских войск на угрожающие направления. Также противник производит заминирование вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении наши воины отбили российскую атаку в районе севернее Зыбиного Харьковской области.

Украинские военные. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

На Лиманском направлении Силам обороны удалось отразить семь вражеских атак в районах восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области.

Атаки россиян на востоке страны

"На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Григорьевка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — добавляют в сообщении.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В свою очередь на Авдеевском и Марьинском направлениях враг пытался восстановить утраченную позицию в районе Авдеевки, однако ему не удалось. Также оккупанты совершили более 15 атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Все они были безуспешными.

На Шахтерском направлении ВСУ отразили российские атаки в районах Золотой Нивы и Ровнополья Донецкой области.

Бои на юге

Кроме того, в Запорожской области наши защитники успешно отразили вражеские атаки, а именно в районах Новодаровки, Вербового и Работино.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага", — добавляют в Генштабе.

В Херсонской области Силы обороны Украины ведут контрбатарейную борьбу, ликвидируют склады и успешно наносят удары по тылам врага.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Напомним, за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали около 580 российских оккупантов. Также враг продолжает терять свою военную технику, а именно танки, бронемашины, артиллерийские системы и прочее вооружение.