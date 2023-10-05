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Безуспешные атаки россиян и успехи ВСУ: сводка Генштаба на 5 октября

5 октября 2023 08:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Безуспешные атаки россиян и успехи ВСУ: сводка Генштаба на 5 октября
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Идут уже 589 сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Наши защитники продолжают обороняться на юге и востоке страны и проводить наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Ситуация по направлениям

Отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает сохранять военное присутствие в районах рядом с границей. Там оккупанты проводят диверсии, чтобы не допустить перемещения украинских войск на угрожающие направления. Также противник производит заминирование вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении наши воины отбили российскую атаку в районе севернее Зыбиного Харьковской области.

атаки россиян
Украинские военные. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

На Лиманском направлении Силам обороны удалось отразить семь вражеских атак в районах восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области.

Атаки россиян на востоке страны

"На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Григорьевка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — добавляют в сообщении.

атаки россиян
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В свою очередь на Авдеевском и Марьинском направлениях враг пытался восстановить утраченную позицию в районе Авдеевки, однако ему не удалось. Также оккупанты совершили более 15 атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Все они были безуспешными.

На Шахтерском направлении ВСУ отразили российские атаки в районах Золотой Нивы и Ровнополья Донецкой области.

Бои на юге

Кроме того, в Запорожской области наши защитники успешно отразили вражеские атаки, а именно в районах Новодаровки, Вербового и Работино.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага", — добавляют в Генштабе.

В Херсонской области Силы обороны Украины ведут контрбатарейную борьбу, ликвидируют склады и успешно наносят удары по тылам врага.

ситуация на фронте
Скриншот сообщения
ситуация на фронте
Скриншот сообщения

Напомним, за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали около 580 российских оккупантов. Также враг продолжает терять свою военную технику, а именно танки, бронемашины, артиллерийские системы и прочее вооружение.

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