Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Втрати окупантів на 5 жовтня: оновлені дані Генштабу arrow

Втрати окупантів на 5 жовтня: оновлені дані Генштабу

5 жовтня 2023 08:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Втрати окупантів на 5 жовтня: оновлені дані Генштабу
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Протягом минулої доби українські воїни ліквідували близько 580 російських окупантів. Також ворог продовжує втрачати свою військову техніку, а саме танки, бронемашини, артилерійські системи та інше озброєння.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Ліквідація загабників за минулу добу

За добу ЗСУ знищили приблизно 580 військових РФ. Крім того, представники окупаційної армії втратили 12 танків, 26 бронемашин, 31 артилерійську систему та багато іншої техніки.

Загальні втрати армії РФ за час великої війни

Від початку повномасштабного війни РФ втрати окупантів такі:

  • особового складу — близько 280 470 (+580) осіб,
  • танків — 4 757 (+12) одиниць,
  • бойових броньованих машин — 9 052 (+26) одиниць,
  • артилерійських систем — 6 643 (+31) одиниці,
  • РСЗВ — 804 (+2) одиниць,
  • засоби ППО — 540 (+0) одиниць,
  • літаків — 315 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 121 (+8) одиниць,
  • крилаті ракети — 1530 (+0) одиниць,
  • кораблі /катери — 20 (+0) одиниць,
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 8 980 (+18) одиниць,
  • спеціальна техніка — 948 (+2) одиниць.
втрати окупантів
Втрати окупантів станом на 5 жовтня. Фото: Генштаб ЗСУ 

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що ЗСУ сьогодні вночі, 5 жовтня, ліквідували близько 25 БпЛА. Влучань, за його словами, з боку ворога немає. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз