Втрати окупантів на 5 жовтня: оновлені дані Генштабу

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські воїни ліквідували близько 580 російських окупантів. Також ворог продовжує втрачати свою військову техніку, а саме танки, бронемашини, артилерійські системи та інше озброєння.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За добу ЗСУ знищили приблизно 580 військових РФ. Крім того, представники окупаційної армії втратили 12 танків, 26 бронемашин, 31 артилерійську систему та багато іншої техніки.

Загальні втрати армії РФ за час великої війни

Від початку повномасштабного війни РФ втрати окупантів такі:

особового складу — близько 280 470 (+580) осіб,

танків — 4 757 (+12) одиниць,

бойових броньованих машин — 9 052 (+26) одиниць,

артилерійських систем — 6 643 (+31) одиниці,

РСЗВ — 804 (+2) одиниць,

засоби ППО — 540 (+0) одиниць,

літаків — 315 (+0) одиниць,

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 121 (+8) одиниць,

крилаті ракети — 1530 (+0) одиниць,

кораблі /катери — 20 (+0) одиниць,

підводні човни — 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 8 980 (+18) одиниць,

спеціальна техніка — 948 (+2) одиниць.

Втрати окупантів станом на 5 жовтня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що ЗСУ сьогодні вночі, 5 жовтня, ліквідували близько 25 БпЛА. Влучань, за його словами, з боку ворога немає.