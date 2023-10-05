Потери оккупантов на 5 октября: обновленные данные Генштаба

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали около 580 российских оккупантов. Также враг продолжает терять свою военную технику, а именно танки, бронемашины, артиллерийские системы и другое вооружение.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Ликвидация оккупантов за прошедшие сутки

За сутки ВСУ уничтожили около 580 военных РФ. Кроме того, представители оккупационной армии потеряли 12 танков, 26 бронемашин, 31 артиллерийскую систему и много другой техники.

Общие потери армии РФ за время великой войны

С начала полномасштабной войны РФ потери оккупантов таковы:

личного состава — около 280 470 (+580) человек,

танков — 4 757 (+12) единиц,

боевых бронированных машин — 9 052 (+26) единиц,

артиллерийских систем — 6 643 (+31) единицы,

РСЗО — 804 (+2) единиц,

средства ПВО — 540 (+0) единиц,

самолетов — 315 (+0) единиц,

вертолетов — 316 (+0) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 121 (+8) единиц,

крылатые ракеты — 1 530 (+0) единиц,

корабли /катера — 20 (+0) единиц,

подлодки — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 8 980 (+18) единиц,

специальная техника — 948 (+2) единиц.

Потери оккупантов по состоянию на 5 октября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что ВСУ сегодня ночью, 5 октября, ликвидировали около 25 БпЛА. Попаданий, по его словам, со стороны врага нет.