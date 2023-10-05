Потери оккупантов на 5 октября: обновленные данные Генштаба
За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали около 580 российских оккупантов. Также враг продолжает терять свою военную технику, а именно танки, бронемашины, артиллерийские системы и другое вооружение.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Ликвидация оккупантов за прошедшие сутки
За сутки ВСУ уничтожили около 580 военных РФ. Кроме того, представители оккупационной армии потеряли 12 танков, 26 бронемашин, 31 артиллерийскую систему и много другой техники.
Общие потери армии РФ за время великой войны
С начала полномасштабной войны РФ потери оккупантов таковы:
- личного состава — около 280 470 (+580) человек,
- танков — 4 757 (+12) единиц,
- боевых бронированных машин — 9 052 (+26) единиц,
- артиллерийских систем — 6 643 (+31) единицы,
- РСЗО — 804 (+2) единиц,
- средства ПВО — 540 (+0) единиц,
- самолетов — 315 (+0) единиц,
- вертолетов — 316 (+0) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 121 (+8) единиц,
- крылатые ракеты — 1 530 (+0) единиц,
- корабли /катера — 20 (+0) единиц,
- подлодки — 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 980 (+18) единиц,
- специальная техника — 948 (+2) единиц.
Напомним, представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что ВСУ сегодня ночью, 5 октября, ликвидировали около 25 БпЛА. Попаданий, по его словам, со стороны врага нет.