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Потери оккупантов на 5 октября: обновленные данные Генштаба

5 октября 2023 08:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Потери оккупантов на 5 октября: обновленные данные Генштаба
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали около 580 российских оккупантов. Также враг продолжает терять свою военную технику, а именно танки, бронемашины, артиллерийские системы и другое вооружение.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Ликвидация оккупантов за прошедшие сутки

За сутки ВСУ уничтожили около 580 военных РФ. Кроме того, представители оккупационной армии потеряли 12 танков, 26 бронемашин, 31 артиллерийскую систему и много другой техники.

Общие потери армии РФ за время великой войны

С начала полномасштабной войны РФ потери оккупантов таковы:

  • личного состава — около 280 470 (+580) человек,
  • танков — 4 757 (+12) единиц,
  • боевых бронированных машин — 9 052 (+26) единиц,
  • артиллерийских систем — 6 643 (+31) единицы,
  • РСЗО — 804 (+2) единиц,
  • средства ПВО — 540 (+0) единиц,
  • самолетов — 315 (+0) единиц,
  • вертолетов — 316 (+0) единиц,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 121 (+8) единиц,
  • крылатые ракеты — 1 530 (+0) единиц,
  • корабли /катера — 20 (+0) единиц,
  • подлодки — 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8 980 (+18) единиц,
  • специальная техника — 948 (+2) единиц.
потери окупантов
Потери оккупантов по состоянию на 5 октября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что ВСУ сегодня ночью, 5 октября, ликвидировали около 25 БпЛА. Попаданий, по его словам, со стороны врага нет.

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