Братчук відповів, скільки ударних БпЛА збили вночі Сили оборони Півдня

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Фото: google.com

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що ЗСУ сьогодні вночі, 5 жовтня, ліквідували близько 25 БпЛА. Влучань, за його словами, з боку ворога немає.

Про це Сергій Братчук розповів в ефірі телемарафону.

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Речник зазначив, що Сили оборони Півдня збили 24 ударні безпілотники. За його словами, попередньо прильотів по Україні не було.

Своєю чергою російські окупанти вдаються до заплутаної техніки, намагаючись знайти "сліпі зони" у нашої ППО.

Нагадаємо, що ввечері, 4 жовтня, ворог намагався вдарити по Одеській області. Так, в регіоні лунали вибухи, які є результатом роботи сил ППО.

Також ми писали, що російські окупанти традиційно атакували Україну безпілотниками. Вчора ввечері, 4 жовтня, в низці південних областей, зокрема, Одеській, Миколаївській та інших, оголосили повітряну тривогу.

Додамо, що протягом 3 жовтня російські окупанти 100 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації та БпЛА.