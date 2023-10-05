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Братчук ответил, сколько ударных БпЛА сбили ночью Силы обороны Юга

5 октября 2023 06:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Братчук ответил, сколько ударных БпЛА сбили ночью Силы обороны Юга
Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что ВСУ сегодня ночью, 5 октября, ликвидировали около 25 БпЛА. Попаданий, по его словам, со стороны врага нет.

Об этом Сергей Братчук рассказал в эфире телемарафона.

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Спикер отметил, что Силы обороны Юга сбили 24 ударных беспилотника. По его словам, предварительно прилетов по Украине не было.

В свою очередь российские оккупанты прибегают к запутанной технике, пытаясь найти "слепые зоны" в нашей ПВО.

Напомним, что вечером, 4 октября, враг пытался ударить по Одесской области. Так, в регионе раздавались взрывы, являющиеся результатом работы сил ПВО.

Также мы писали, что российские оккупанты традиционно атаковали Украину беспилотниками. Вчера вечером, 4 октября, в ряде южных областей, в частности Одесской, Николаевской и других, объявили воздушную тревогу.

Добавим, что в течение 3 октября российские оккупанты 100 раз обстреляли Херсонскую область. Они выпустили 699 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации и БПЛА.

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