Бійці 120 ОРБ дроном-камікадзе атакують ворога: приголомшливе відео

Бійці 120 ОРБ дроном-камікадзе атакують ворога. Фото: скриншот

Бійці 120-го окремого розвідувального батальйону з дрона-камікадзе ліквідували двох окупантів. Воїни ЗСУ продемонстрували філігранну роботу.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал Бутусов Плюс.

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На оприлюднених кадрах видно, як дрон-камікадзе наздоганяє ворожу техніку, на броні якої перебувало щонайменше двоє окупантів. Далі видно, як безпілотник знешкоджує ворога.

"Окупант, спокійно лежачи на броні, насолоджувався теплою погодою та прекрасними українськими краєвидами, як раптом весь настрій йому зіпсувала наша "пташка" під управлінням оператора ударної групи "Асгард" підрозділу "Очі" 120 ОРБ", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми: нашим бійцям потрібні "нічники".

Наші бійці зараз переважно переміщуються, працюють, евакуйовують поранених у повній темряві. Але для виконання бойових завдань, особливо, вночі потрібні "очі". Тому воїни 131 батальйону, в якому також служить син редакторки Новини.LIVE, звертаються до усіх небайдужих долучитися до збору коштів.

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