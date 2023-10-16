Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Бійці 120 ОРБ дроном-камікадзе атакують ворога: приголомшливе відео arrow

Бійці 120 ОРБ дроном-камікадзе атакують ворога: приголомшливе відео

16 жовтня 2023 00:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Бійці 120 ОРБ дроном-камікадзе атакують ворога: приголомшливе відео
Бійці 120 ОРБ дроном-камікадзе атакують ворога. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Бійці 120-го окремого розвідувального батальйону з дрона-камікадзе ліквідували двох окупантів. Воїни ЗСУ продемонстрували філігранну роботу.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал Бутусов Плюс.

Читайте також:

Ліквідація окупантів за допомогою дрона

На оприлюднених кадрах видно, як дрон-камікадзе наздоганяє  ворожу техніку, на броні якої перебувало щонайменше  двоє окупантів. Далі видно, як безпілотник знешкоджує ворога. 

"Окупант, спокійно лежачи на броні, насолоджувався теплою погодою та прекрасними українськими краєвидами, як раптом весь настрій йому зіпсувала наша "пташка" під управлінням оператора ударної групи "Асгард" підрозділу "Очі" 120 ОРБ", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми: нашим бійцям потрібні "нічники".

Наші бійці зараз переважно переміщуються, працюють, евакуйовують поранених у повній темряві. Але для виконання бойових завдань, особливо, вночі потрібні "очі". Тому воїни 131 батальйону, в якому також служить син редакторки Новини.LIVE, звертаються до усіх небайдужих долучитися до збору коштів.

Посилання на банку mono: https://send.monobank.ua/jar/APa6LtDQLP.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Відсьогодні опалювальний сезон не розпочнеться: коли чекати на тепло вдома

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз