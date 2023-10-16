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Бойцы 120 ОРБ дроном-камикадзе атакуют врага: потрясающее видео

16 октября 2023 00:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Бойцы 120 ОРБ дроном-камикадзе атакуют врага: потрясающее видео
Бойцы 120 ОРБ дроном-камикадзе атакуют врага. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Бойцы 120-го отдельного разведывательного батальона из дрона-камикадзе ликвидировали двух оккупантов. Воины ВСУ продемонстрировали филигранную работу.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Бутусов Плюс.

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На обнародованных кадрах видно, как дрон-камикадзе догоняет вражескую технику, на броне которой находились по меньшей мере два оккупанта. Далее видно, как беспилотник обезвреживает врага.

"Оккупант, спокойно лежа на броне, наслаждался теплой погодой и прекрасными украинскими видами, как вдруг все настроение ему испортила наша "птичка" под управлением оператора ударной группы "Асгард" подразделения "Очи" 120 ОРБ", — говорится в сообщении.

Напомним, на Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы: нашим бойцам нужны "ночники".

Наши бойцы сейчас преимущественно перемещаются, работают, эвакуируют раненых в полной темноте. Но для выполнения боевых задач, особенно ночью нужны "глаза". Поэтому воины 131 батальона, в котором также служит сын редактора Новини.LIVE, обращаются ко всем небезразличным приобщиться к сбору средств.

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