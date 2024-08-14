Азовці за допомогою FPV-дрона знищили російський танк

Російський танк палає після влучання FPV. Скриншот відео t.me/azov_media

Українські військовослужбовці продовжують завдавати втрат російським окупантам. Бійці полку "Азов" оприлюднили відео, на якому зафіксовано, як FPV-дрон влучає в люк ворожого танка.

Ці кадри в понеділок, 12 серпня, опублікували в офіційному Telegram-каналі 12-ої бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України.

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Ворожий танк помітила в посадці розвідка 12-ої бригади "Азов". Пілот роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) обійшов дію ворожого РЕБ та вразив ціль у люк башти.

"Результат: повністю вигорілий танк окупантів, якому не допоміг антидроновий захист. На відео повний процес знищення й об'єктивного контролю ураження цілі від РУБпАК "Азову"...", — зазначили військові.

Які ворожі цілі нещодавно вразили українські бійці

Зазначимо, днями захисникам України вперше вдалося збити гелікоптер довгим FPV-дроном. Російський вертоліт Мі-28 знищили військові з підрозділу М2 Центру спецоперацій СБУ.

Також нещодавно ворог утратив міномет. Його в Харківській області вразили бійці Третьої окремої штурмової бригади.