Війна в Україні — бійці знищили російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрону

Ураження російського Мі-28. Фото: скриншот із відео

Українські військові з підрозділу М2 Центру спецоперацій СБУ успішно збили російський вертоліт Мі-28 за допомогою довгого FPV-дрону. Вперше бійцям вдалося ліквідувати гелікоптер дроном у повітрі.

Відео опублікував український активіст та волонтер Сергій Стерненко у Telegram у середу, 7 серпня.

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Спочатку відео ураження російського Мі-28 за допомогою FPV-дрону з'явилося в мережі. Проте Стерненко заявив, що той, хто злив цей запис, "наражає на небезпеку операторів".

"Це була робота довгим дроном, на який ви донатили. І були ще деякі плани, які тепер під загрозою через злив", — написав Стерненко.

Стерненко опублікував ще одне відео ураження воїнами підрозділу М2 російського гелікоптера довгим FPV-дроном над Курською областю. Він написав, що на відео також зафіксовано ще дві спроби заходу на "вертикальних росіян" на території Росії.

"Цей результат — кропітка робота інженерів, операторів та ваших донатів. На жаль, інформації про подальшу долю гвинтокрила немає", — зауважив волонтер.