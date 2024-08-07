Війна в Україні — бійці знищили російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрону

Вперше в історії українські бійці уразили російський вертоліт дроном прямо в небі
Українські військові з підрозділу М2 Центру спецоперацій СБУ успішно збили російський вертоліт Мі-28 за допомогою довгого FPV-дрону. Вперше бійцям вдалося ліквідувати гелікоптер дроном у повітрі.
Відео опублікував український активіст та волонтер Сергій Стерненко у Telegram у середу, 7 серпня.
Військові дроном збили російський вертоліт Мі-28
Спочатку відео ураження російського Мі-28 за допомогою FPV-дрону з'явилося в мережі. Проте Стерненко заявив, що той, хто злив цей запис, "наражає на небезпеку операторів".
"Це була робота довгим дроном, на який ви донатили. І були ще деякі плани, які тепер під загрозою через злив", — написав Стерненко.
Стерненко опублікував ще одне відео ураження воїнами підрозділу М2 російського гелікоптера довгим FPV-дроном над Курською областю. Він написав, що на відео також зафіксовано ще дві спроби заходу на "вертикальних росіян" на території Росії.
"Цей результат — кропітка робота інженерів, операторів та ваших донатів. На жаль, інформації про подальшу долю гвинтокрила немає", — зауважив волонтер.
Читайте Новини.LIVE!