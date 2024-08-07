Война в Украине — бойцы уничтожили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона

Поражение российского Ми-28. Фото: скриншот с видео

Украинские военные из подразделения М2 Центра спецопераций СБУ успешно сбили российский вертолет Ми-28 с помощью длинного FPV-дрона. Впервые бойцам удалось ликвидировать вертолет дроном в воздухе.

Видео опубликовал украинский активист и волонтер Сергей Стерненко в Telegram в среду, 7 августа.

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Первоначально видео поражения российского Ми-28 с помощью FPV-дрона появилось в сети. Однако Стерненко заявил, что тот, кто слил эту запись, "подвергает опасности операторов".

"Это была работа длинным дроном, на который вы донатили. И были еще некоторые планы, которые теперь под угрозой из-за слива", — написал Стерненко.

Стерненко опубликовал еще одно видео поражения воинами подразделения М2 российского вертолета длинным FPV-дроном над Курской областью. Он написал, что на видео также зафиксированы еще две попытки захода на "вертикальных россиян" на территории России.

"Этот результат — кропотливая работа инженеров, операторов и ваших донатов. К сожалению, информации о дальнейшей судьбе вертолета нет", — отметил волонтер.