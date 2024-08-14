Азовцы с помощью FPV-дрона уничтожили российский танк

Бойцы "Азова" обнародовали кадры попадания FPV в люк российского танка
Украинские военнослужащие продолжают наносить урон российским оккупантам. Бойцы полка "Азов" обнародовали видео, на котором зафиксировано, как FPV-дрон попадает в люк вражеского танка.
Эти кадры в понедельник, 12 августа, опубликовали в официальном Telegram-канале 12-й бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины.
Что известно о поражении российской бронированной боевой машины
Вражеский танк заметила в посадке разведка 12-й бригады "Азов". Пилот роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) обошел действие вражеского РЭБ и поразил цель люка башни.
"Результат: полностью выгоревший танк оккупантов, которому не помогла антидроновая защита. На видео полный процесс уничтожения и объективного контроля поражения цели от РУБпАК "Азова"...", — отметили военные.
Какие вражеские цели недавно поразили украинские бойцы
Отметим, на днях защитникам Украины впервые удалось сбить вертолет длинным FPV-дроном. Российский вертолет Ми-28 уничтожили военные из подразделения М2 Центра спецопераций СБУ.
Также недавно враг потерял миномет. Его в Харьковской области поразили бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады.
Читайте Новини.LIVE!