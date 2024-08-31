Третя штурмова бригада показала на відео знищення російської техніки

Момент влучання по вантажівці з піхотою росіян. Фото: скриншот

Третя штурмова бригада продовжує виконувати бойові завдання на фронті. Бійці показали на відео, як за допомогою дронів вони знищують техніку росіян.

Відео опублікували на сторінці 3 ОШБр у Telegram в суботу, 31 серпня.

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На відео показали нарізку з моментами влучання дронів по російській техніці. Безпілотники Третьої штурмової знищили дронами сім одиниць ворожої техніки. Участь в атаці брали бійці підрозділу аеророзвідки FATUM та протитанковий батальйон 3 ОШБр.

Серед знищеного у переліку є КамАЗи, ГАЗи, вантажівки, "буханки". А також є броньований "Тайфун-К", який є універсальним броньованим автомобілем підвищеної захищеності та перебуває на озброєнні армії РФ з 2015 року.

Тайфун-К і наліт дрона. Фото: скриншот

Відомо, що "Тайфун-К" має броню 4 класу, яка захищає від куль калібру 14,5 мм, а корпус має витримувати підриви вибухових пристроїв потужністю до 8 кг у тротиловому еквіваленті. Втім, броньовик не витримав дронової атаки від Третьої штурмової.

"Вантажівки возили окупантам БК, солярку, і самих росіян. Тому потрапили під утилізацію ударниками у зоні бригади", — прокоментували бійці 3 ОШБр.