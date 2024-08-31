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Десатники 80 ОДШБр затрофеили семь танков на Курщине — среди них новейший образец только с завода

31 августа 2024 12:02
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Курской области ВСУ взяли в трофей семь российских танков
Военный ВСУ стоит на фоне захваченного танка. Фото: скриншот
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады смогли взять в трофей семь российских танков в Курской области. Среди них есть новейшие разработки тяжелой техники. Особое внимание украинских защитников привлекли некоторые детали состояния танков.

Об этом стало известно в видео, опубликованном Командованием Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

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Трофеи российской техники в Курской области

Военнослужащий Богдан рассказал, что всегда мечтал взять в трофей русский танк. Он вместе с собратьями и представителями СБУ смог захватить несколько новых танков Т-80 в модификации БВМ в окрестностях Суджи Курской области в первые дни боев. Все семь захваченных танков отремонтируют и будут использовать в боях против оккупантов.

"Мы проводили доразведку местности в Судже и обнаружили первый танк коптером, и соответственно поехали его отжимать. Вообще у нас два трофея танка. Оба они Т-80 БВМ. Первый был затрофеен со Службой безопасности Украины, а именно контрразведкой. Подняли коптер и увидели танк. Не смогли завести его, но наши танкисты крутые ребята завели его", — рассказал о первых трофеях офицер 80 ОДШБр Дмитрий.

ВСУ охотились в Курской области новейшие танки

Всего 80 ОДШБр смогло затрофеить в Курской области семь танков:

  • 1 новый Т-90;
  • 2 танка Т-72;
  • 4 танка Т-80 в модификации БВМ.

Украинский защитник рассказал, что танки в разном техническом состоянии. Среди них и новейший российский танк Т-90 , который пока предстоит обследовать и разобраться с системой управления.

"Танки в разном техническом состоянии: от самого простого, где нужно настроить связь, до капитальных ремонтов. С Т-90 мы не работали, это новейшая техника РФ. Она запускается, ездит. Нам только осталось разобраться с системой управления огнем. Т" -80 для нас очень интересны. Нам будет интересно их освоить, они в хорошем техническом состоянии", — рассказал военный.

трофей
Офицер 80 ОДШБр Дмтро на фоне танка. Фото: скриншот

В Курской области российские танкисты не знали, как работать

Военный обратил внимание на интересные детали о пробеге танков. Некоторые из них имели идеальное состояние и минимальный пробег, что свидетельствует о недавнем снятии тяжелой техники с конвейера завода, а российские танкисты, вероятно, и сами не знали, как правильно управлять танками.

Трофейный танк
Трофейный русский танк. Фото: скриншот

"У некоторых пробег под 80 километров, то есть только что сошли с конвейера. Т-72 в плохом состоянии, видно что их использовали давно. Для нас это сильное усиление техникой новейшей. Т-80 ориентировочно 2023 года выпуска, почти без пробега. Проблемой, насколько я понимаю у россиян было то, что на этих машинах работали не очень обученные экипажи. У техники малый пробег 100-200-300 км, можно говорить только вышли с завода. Но если посмотреть на загрузку боеприпасами, то это делали совсем не обученные или плохо обученные люди", — пояснил военный.

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