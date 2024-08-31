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Десатники 80 ОДШБр затрофеїли сім танків на Курщині — серед них новітній зразок щойно з заводу

31 серпня 2024 12:02
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Курській області ЗСУ взяли в трофей сім російських танків
Військовий ЗСУ стоїть на тлі захопленого танку. Фото: скриншот
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади змогли взяти в трофей сім російських танків у Курській області. Серед них є новітні розробки важкої техніки. Особливу увагу українських захисників привернули деякі деталі щодо стану танків.

Про це стало відомо у відео, яке опублікувало Командування Десантно-штурмових військ ЗС України

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Трофеї російської техніки у Курській області

Військовослужбовець Богдан розповів, що завжди мріяв взяти в трофей російський танк. Він разом з побратимами та представниками СБУ зміг захопити декілька нових танків Т-80 у модифікації БВМ на околицях Суджі Курської області в перші дні боїв. Усі сім захоплених танків відремонтують та використовуватимуть в боях проти окупантів.

"Ми проводили дорозвідку місцевості у Суджі і виявили перший танк коптером, і відповідно поїхали його віджимати. Взагалі в нас два трофея танка. Обидва вони Т-80 БВМ. Перший був затрофеєний з Службою безпеки України, а саме контррозвідкою. Підняли коптера і побачили танк. Не змогли завести його, але наші танкісти круті хлопці завели його", — розповів про перші трофеї офіцер 80 ОДШБр Дмитро. 

ЗСУ вполювали в Курській області новітні танки

Загалом 80 ОДШБр змогла затрофеїти в Курській області сім танків:

  • 1 новітній Т-90;
  • 2 танки Т-72;
  • 4 танки Т-80 у модифікації БВМ.

Український захисник розповів, що танки у різному технічному стані. Серед них й новітній російський танк Т-90, який поки що потрібно обстежити та розібратися з системою управління. 

"Танки у різному технічному стані: від самого простого, де треба налаштувати зв'язок, до капітальних ремонтів. З Т-90 ми не працювали, це новітня техніка РФ. Вона запускається, їздить. Нам лише лишилось розібратися із системою управління вогнем. Т-80 для нас дуже цікаві. Нам буде цікаво їх освоїти, вони в хорошому технічному стані", — розповів військовий.

трофей
Офіцер 80 ОДШБр Дмтро на фоні танка. Фото: скриншот

У Курській області російські танкісти не знали як працювати 

Військовий звернув увагу на цікаві деталі про пробіг танків. Деякі з них мали досконалий стан та мінімальний пробіг, що свідчить про нещодавнє зняття важкої техніки з конвеєру заводу, а російські танкісти, ймовірно, й самі не знали як керувати правильно танками.

Трофейний танк
Трофейний російський танк. Фото: скриншот

"У деяких пробіг під 80 кілометрів, тобто щойно зійшли з конвеєра. Т-72 у поганому стані, видно що їх використовували давно. Для нас це сильне підсилення технікою новітньою. Т-80 орієнтовно 2023 року випуску, майже без пробігу. Проблемою, наскільки я розумію у росіян було те що на цих машинах працювали не дуже навчені екіпажі. У техніки малий пробіг 100-200-300 км, можна казати лиш вийшли з заводу. Але якщо подивитися на завантаження боєприпасами, то це робили зовсім не навчені або погано навчені люди", — пояснив військовий.

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зброя ЗСУ танки Курська область трофей

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