Генерал Бен Годжес оцінив український наступ на Курську область

Генерал США у відставці Бен Годжес. Фото: скриншот

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Операція Збройних сил України в Курській області РФ здивувала як саму Росію, так і весь світ. Окрім того, що цей крок дозволив створити буферну зону на території ворога, це ще й спростував думку деяких західних лідерів щодо непереможності Росії.

Про це заявив в інтервʼю Новини.LIVE колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес.

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Наслідки операції в Курській області

Україна вразила весь світ тим, що змогла розгорнути такі великі сили прямо на кордоні з Росією. Це свідчить про надзвичайну дисципліну та захист інформації, вважає генерал Годжес.

"Я не маю права знати, чого саме Україна хоче досягти цим контрнаступом або як довго вони планують там залишатися. Знову ж таки, вони продовжують бути дуже дисциплінованими. Я думаю, що президент Зеленський, звичайно, говорив про необхідність створення буфера по той бік російського кордону, щоб російські війська не могли продовжувати здійснювати атаки звідти. Тож це один із наслідків", — заявив Бен Годжес.

Наразі лише невідомо як вплине ця операція на ситуацію на Донеччині — скільки сил Росія перенаправить на Курщину та наскільки довго українські військові зможуть тримати оборону Покровська.

Але одним із головних наслідків наступу на Курську область є те, що світ нарешті побачив, що Україна справді може перемогти в цій війні.

"Я думаю, що це також змінило наратив про неминучість перемоги Росії або про те, що Україна якимось чином не може перемогти. Очевидно, що Україна здатна перемогти, особливо якщо ми знімемо обмеження і забезпечимо Україну всім необхідним", — додав генерал.