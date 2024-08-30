Генерал Бен Годжес оценил украинское наступление на Курскую область

Генерал США в отставке Бен Ходжес. Фото: скриншот

Мария Кагал Редактор международного отдела

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области РФ удивила как Россию, так и весь мир. Кроме того, что этот шаг позволил создать буферную зону на территории врага, это еще и опровергло мнение некоторых западных лидеров по поводу непобедимости России.

Об этом заявил в интервью Новини.LIVE бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Читайте также:

Последствия операции в Курской области

Украина поразила весь мир тем, что смогла развернуть столь большие силы прямо на границе с Россией. Это свидетельствует о чрезвычайной дисциплине и защите информации, считает генерал Ходжес.

"Я не имею права знать, чего именно Украина хочет достичь этим контрнаступлением или как долго они планируют там оставаться. Опять же, они продолжают быть очень дисциплинированными. Я думаю, что президент Зеленский, конечно, говорил о необходимости создания буфера по ту сторону российского границы, чтобы российские войска не могли продолжать совершать атаки оттуда. Так что это одно из последствий", — добавил Бен Ходжес.

Пока неизвестно, как повлияет эта операция на ситуацию в Донецкой области — сколько сил Россия перенаправит на Курск и насколько долго украинские военные смогут держать оборону Покровска.

Но одним из главных последствий наступления на Курскую область является то, что мир наконец-то увидел, что Украина действительно может победить в этой войне.

"Я думаю, что это также изменило нарратив о неизбежности победы России или о том, что Украина каким-то образом не может победить. Очевидно, что Украина способна победить, особенно если мы снимем ограничения и обеспечим Украину всем необходимым", — добавил генерал.