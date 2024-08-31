Сили ППО знищили 49 ворожих дронів 31 серпня

Розрахунок системи ППО. Фото ілюстративне: Новини Донбаса

Російські загарбники у ніч на 31 серпня завдали по Україні удару балістичною ракетою "Іскандер-М". Також ворог застосував чотири зенітні керовані ракети С-300 та 52 ударних безпілотники типу "Shahed-131/136".

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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"До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — повідомили в Повітряних силах.

Військові повідомили, що в результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА "Shahed-131/136", а 25 упали самостійно. Крім того, два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один — у Республіку Білорусь.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.