Силы ПВО уничтожили 49 вражеских дронов 31 августа

Расчет системы ПВО. Фото иллюстративное: Новости Донбасса

Российские захватчики в ночь на 31 августа нанесли по Украине удар баллистической ракетой "Искандер-М". Также враг применил четыре зенитных управляемых ракеты С-300 и 52 ударных беспилотника типа "Shahed-131/136".

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины .

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"К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — сообщили в Воздушных силах.

Военные сообщили, что в результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БпЛА "Shahed-131/136", а 25 упали самостоятельно. Кроме того, два беспилотника улетели в направлении России, еще один — в Республику Беларусь.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.